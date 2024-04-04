أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة: الفترة المقبلة ستشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا وعلميا 

تقدم مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة بداية الفترة الرئاسية الجديدة، مؤكدا تعزيز دور النادي الاجتماعي في شكل خدمات اجتماعية لأعضاء هيئة التدريس تتناسب مع طبيعة الفترة الرئاسية الجديدة.

القيادة السياسية

وأكد الدكتور أسامة المليجي، رئيس النادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، أن الشعب المصري بمختلف طوائفه ودرجاته العلمية والاجتماعية يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية من أجل المرحلة المقبلة، لافتا أن السنوات الماضية شهدت مسيرة من الإنجازات في مختلف قطاعات الدولة وكان للقطاع الجامعي نصيبا كبيرا منها تمثل في افتتاح العديد من الجامعات والمعاهد بمختلف أنواعها بجانب إدخال برامج دراسية جديدة وتوقيع اتفاقيات وشراكات غير مسبوقة مع جامعات دولية، بما يؤكد أننا نسير على الطريق السليم الذي حلمنا به لسنوات.

المواطن المصري

وأوضح الدكتور أحمد سمير، سكرتير عام النادي، في تصريح لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وفي كل مناحي الحياة لأن المواطن المصري واجه كل التحديات ويستحق الأفضل، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة على أتم الاستعداد لتقديم كل ما لديهم من خبرة ومعرفة لتحقيق رؤية مصر 2030 في السنوات المقبلة كل في مجاله وتخصصه.