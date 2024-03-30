تفصيل محطة مترو جامعة الدول العربية.. بوابة جديدة للنقل الأخضر في قلب القاهرة

كشفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، التابعة لوزارة النقل، التفاصيل الكاملة لمحطة جامعة الدول العربية، موضحة أنّها إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة «3C» لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

مكونات المحطة بالتفصيل

وأوضحت «الهيئة» في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنّها محطة نفقية قريبة من شارع جامعة الدول، وشهاب وشارع دجلة وشارع الحجاز وشارع سوريا وشارع وادي النيل وشارع محي الدين أبو العز، وسفارة سان مارينو وكنيسة الشهيد أبي سيفين، والصندوق الاجتماعي للتنمية ونادي الصيد المصري، ومعهد المخطوطات العربية.

تتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر، وفق ما أكدته الهيئة القومية للأنفاق، ويحتوى كل رصيف على أربعة سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر.

الجزء الثالث بالمرحلة

وأشارت «الهيئة» إلى أن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث يمتد بطول 7.1 كيلومتر، من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، وتشمل 5 محطات منها «3 محطات نفقية، وهي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول، ومحطة علوية هي محطة مترو جامعة القاهرة، ومحطـة سطحية بولاق الدكرور».

ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا.