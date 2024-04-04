محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو ترى النور.. التشغيل قريبا

انتهت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، من إنشاء محطة جامعة القاهرة، إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «3C»، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، حيث يُجر حاليا التشطيبات النهائية للمحطة، وفق المواصفات والمعايير العالمية.

محطة نهائية تبادلية مع الخط الثاني

محطة جامعة القاهرة محطة نهائية تبادلية مع الخط الثاني وهي محطة علوية قريبة من شارع ترعة الزمر وشارع السودان وشارع حسين منصور وشارع العشماوي وشارع ثروت بالإضافة إلى جامعة القاهرة وقسم شرطة بولاق الدكرور ومستشفي بولاق الدكرور ومكتب بريد بولاق الدكرور والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ودور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

مكونات محطة مترو جامعة القاهرة

تتكون المحطة من طابقين، وفق فيديو نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، حيث تشتمل على طابق صالة التذاكر وطابق الرصيف، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم ثابت وأربعة سلالم متحركة موزعه علي طول الرصيف.

وتحتوي المحطة علي عدد ثلاثة مخارج، وبغجمالي عدد ثلاثة سلالم ثابته وأربعة سلالم متحركة، كما تحتوى المحطة على 22 بوابة التذاكر.