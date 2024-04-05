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دراما المتحدة

يديعوت أحرونوت: الدعم الأمريكي لإسرائيل في خطر

كتب:

أحمد العانوسي
12:45 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في خطر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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