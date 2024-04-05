يديعوت أحرونوت: الدعم الأمريكي لإسرائيل في خطر كتب: أحمد العانوسي 12:45 ص | الجمعة 05 أبريل 2024 غزة - أرشيفية أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في خطر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: البيت الأبيض: مجلس حرب إسرائيل أكد فتح «إيريز» أمام المساعدات إلى قطاع غزة التحركات المصرية العاجلة لوقف التصعيد وفرض التهدئة في قطاع غزة وإدخال المساعدات حركة فتح: مصر أدخلت المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر كل السبل اقرأ بعدد «الوطن» غدا.. مصر تتصدى لمخططات إسرائيل في غزة: لا للتهجير القسري وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو تعهد لبايدن بالتحرك الفوري لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة غزة إسرائيل أمريكا بقلم أحمد العانوسي