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دراما المتحدة

قيادي بـ«مستقبل وطن»: دور مصر تجاه فلسطين تاريخي.. ومحاولات التقليل منه مصيرها الفشل

كتب:

محمد أيمن سالم
12:55 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
معبر رفح ودخول المساعدات

معبر رفح ودخول المساعدات

قال المهندس محمد فريد، عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية لا تتأثر بكم الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية حول الموقف المصري في القضية الفلسطينية، خاصة أن مواقفنا ثابتة، ونعلم ما نفعله ونقدمه للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

أوضح فريد في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية مستمرة في مواصلة عملها الداعم للقضية الفلسطينية، دون تردد أو تراجع، فالقيادة السياسية لديها هدف تؤمن به، ألا وهو العروبة والأخوة التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني، وهذا الهدف النبيل لا يمكن للشائعات أن تؤثر عليه.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

أضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لعب دورا كبيرا في جمع وتوصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وما زال مستمرا،  والشعب المصري بأكلمه، وكذلك الشعوب العربية تثق في موقف القيادة السياسية المصرية تجاه القضية، فدور مصر تجاه فلسطين تاريخي، وأي محاولات للتقليل منه مصيرها الفشل، ومن المتوقع أن الفترة المقبلة، ستشهد مزيدا من الدعم تجاه القضية.

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