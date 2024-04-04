«التعليم» و«مستقبل وطن» يكرمان المتميزين في مسابقة أوائل الطلاب بالقاهرة

أقيمت التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحزب مستقبل وطن للمرحلة «الابتدائية والإعدادية» اليوم الخميس الموافق 4-4-2024 بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير المديرية، وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية، بإشراف ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وهمت أبو كيلة مدير عام الشؤون التنفيذية.

الوطن في انتظار المزيد من الشباب الطموح

وتم تكريم أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الموسم الثالث لعام 2024 - 2023 وقدم مدير المديرية التهنئة إلى جميع الطلبة والطالبات المتفوقين، متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح، «فلابد أن تخططوا لمستقبلكم بشكل مدروس يعود عليكم وعلى وطنكم بالنفع والفائدة فالوطن في انتظار المزيد من الشباب الطموح الذين يسهمون بشكل فعال في دفع مسيرة التنمية».

ووجه بالشكر لأولياء أمورهم لاهتمامهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم وكذلك السادة موجهي العموم والسادة المعلمين وجميع القائمين على المسابقة ولحزب مستقبل وطن على جهوده المبذولة في رعاية الطلاب واكتشاف الكوادر العلمية التي تخلق جيلا جديداً في مجال البحث العلمي تنفيذا لرؤية مصر 2030.

ووجه الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، الشكر لمدير المديرية والنائبة ماجدة بكري على مجهوداتها المستمرة في التعليم، حيث يطلق عليها المجلس دينامو لجنة التعليم، كما وجه كلمات تحفيزية للطلبة لتحقيق المشاركة الإيجابية الفعالة في مسابقة أوائل الطلبة، مشيرا إلى أن بالجد والاجتهاد والمثابرة يستطيعون الوصول إلى التميز على مستوى الجمهورية، وأن هدفنا من المسابقة تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة وتنمية قيم التسامح وقبول الآخر وتنمية روح التنافس الشريف، ومعرفة الطلبة بالمشروعات القومية العديدة والإنجازات التي حققتها الدولة للوصول إلى الجمهورية الجديدة في ظل رئيس الجمهورية.

وقدم النائب خالد مصطفى أمين، لجنة التعليم والبحث العلمي الشكر والتقدير لمدير المديرية على التعاون المثمر بالقاهرة، وللدكتور سامي هاشم على مجهوداته في التعليم والبحث العلمي على مستوى القاهرة، وهو صاحب فكرة مسابقة أوائل الطلبة لأن للتعليم أساس تقدم الشعوب والأمم، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى تنمية روح الولاء للوطن لدى الطلبة. وأن العلم هو أساس تقدم الدولة فلابد من الحفاظ على التفوق والتميز.

وتمت التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بالإدارات التعليمية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن كالآتي:

أولاً: المرحلة الابتدائية

- إدارة الساحل التعليمية مدرسة فاطمة النبوية الابتدائية.

- إدارة القاهرة الجديدة مدرسة الحرية الابتدائية

ثانيا: المرحلة الإعدادية

- إدارة الساحل التعليمية مدرسة حدائق شبرا الإعدادية بنات.

- إدارة البساتين الجديدة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية المشتركة.

وتهدف لائحة مسابقة أوائل الطلبة إلى تنظيم إجراءات المسابقة للمراحل التعليمية وتعريف الطلاب بالمشروعات القومية وتشجيع الطلبة على التفوق وتقوية روح التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء بين الطلاب.

وأعلن الدكتور سامي هاشم نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين «الابتدائية - الإعدادية» وجاءت كالآتي:

أولاً: المرحلة الابتدائية

- فوز إدارة القاهرة الجديدة التعليمية «المركز الأول» مدرسة الحرية النموذجية الابتدائية.

ثانياً: المرحلة الإعدادية

- فوز إدارة البساتين التعليمية «المركز الأول» مدرسة مصطفى كامل الإعدادية.

ووجه مدير المديرية الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن والهيئة البرلمانية للحزب على الدعم الدائم لكل مراحل المسابقة بما يساهم في الارتقاء بالمنطومة التعليمية.

وتم توزيع الهدايا على الطلبة والتقاط الصور التذكارية معهم.