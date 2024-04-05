حزب المصريين: محاولات الإرهابيين لتشويه الموقف المصري تجاه غزة ستبوء بالفشل

استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، محاولة الجماعات الإرهابية تشويه الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية لا تكف عن تشويه القاهرة بأي طرق ووسائل ممكنة وغير ممكنة، وجميع محاولاتها التحريضية باءت وستبوء بالفشل في ظل التفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية.

الأجندات الممولة

وقال «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن جميع المحاولات التي تتم من قبل قوى الشر والجماعات الإرهابية والأجندات الممولة تسعى إلى استغلال القضية الفلسطينية لبث أفكارهم الخبيثة وتشويه صورة مصر، واختطاف المشهد الذي لم تسعى القيادة السياسية مطلقًا لتصدره، ولكن ثقل الدولة في المنطقة وحكمة ورجاحة عقل قيادتها أدوا إلى ذلك، فضلًا عن مناصرة الشعب المصري المستمرة.

الموقف المصري يدحض المحاولات البائسة

​​​​​​​وأضاف أن محاولات الجماعات الإرهابية تشويه الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تفلح على الإطلاق، خاصة أن وعي الشعب المصري هو الذى يلعب دورًا في دحض هذه المحاولات البائسة للنيل من الوطن والمزايدة على ما قدمته الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على غزة، لم تتأخر عن دعم القضية على الصعيد السياسي والإغاثي والإنساني.

وأوضح أن موقف مصر قيادة وشعبًا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مهما حدث، ومهما حاولت جماعات الشر، كما ستظل مصر الداعم الأول للفلسطينيين في قضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وستستمر الدولة المصرية في تقديم المزيد من المساندات والدعم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن صمود القيادة السياسية على موقفها منذ بداية الأزمة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

واختتم: «دولة الاحتلال تحاول فرض القيود والعراقيل أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح، ولكن مصر لن تيأس، ولن تقف صامتة أمام عجز المجتمع الدولي على تحديد مسار آمن لزيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة وستستمر في زيادة حجم المساعدات التي تصل إلي القطاع سواء برًا أو بحرًا أو جوًا».