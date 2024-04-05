شركة Apple تسرح 614 موظفا وتتخلى عن مشروع السيارة الكهربائية

أفادت البيانات الأخيرة الصادرة من شركة Apple بتسريح ما يقرب من 614 موظفا للشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ذلك في أول عملية خفض تقوم بها الشركة منذ جائحة كورونا، وفق البيانات الصادرة عن إدارة تنمية العمالة.

الموظفون يعملون في 8 مصانع مختلفة

وأوضحت البيانات الصادرة بأن موظفي Apple الذين تأثروا بالخفض الوظيفي قد عملوا في 8 مصانع مختلفة في مدينة سانتا كلارا، ولم تفصح الشركة عن ماهية الوظائف التي تم إلغاؤها في Apple، أو المشروعات التي عمل بها هؤلاء الموظفين، غير أن كل الوظائف التي تأثرت بعملية التسريح لم تتواجد في مقر الشركة بـ«كوبيرتينو»، لكنهم يعملون في مكاتب فرعية مسؤولة عن المبادرات السرية للشركة.

وجاءت التقارير بعد أسابيع من قرار Apple لإنهاء المشروع الذي طال انتظاره في تصنيع السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، حيث تم إعلام الموظفين بعملية الإقالة في 28 مارس، في حين سيدخل القرار لحيز التنفيذ في 27 من مايو المقبل.

ولم تتورط Apple بعملية الخفض الوظيفي التي انخرط فيها عدد كبير من شركات التكنولوجيا، ويعود ذلك لأن أعمال الشركة قد نمت بوتيرة أبطأ من أقرانها خلال جائحة كورونا، بحسب «cnbc».