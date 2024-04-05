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دراما المتحدة

«أونروا»: الحرب على غزة أدت إلى نزوح 75% من سكان القطاع

كتب:

شريف سليمان
10:00 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
أونروا

أونروا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى نزوح أكثر من 75% من سكان القطاع، وتدمير نحو 62% من المنازل، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت الوكالة الأممية، أعلنت مقتل 176 من موظفيها بشكل مأساوي في غزة منذ أحداث 7 أكتوبر، حتى 3 أبريل الجاري، مؤكدةً أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع موظفيها من الوصول إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية.

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بقلم شريف سليمان