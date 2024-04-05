«أونروا»: الحرب على غزة أدت إلى نزوح 75% من سكان القطاع

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى نزوح أكثر من 75% من سكان القطاع، وتدمير نحو 62% من المنازل، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت الوكالة الأممية، أعلنت مقتل 176 من موظفيها بشكل مأساوي في غزة منذ أحداث 7 أكتوبر، حتى 3 أبريل الجاري، مؤكدةً أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع موظفيها من الوصول إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية.