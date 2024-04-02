اليابان ترفع تعليق تمويلها لوكالة «أونروا» كتب: محمد عزالدين 04:18 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024 أونروا أعلنت اليابان رفع تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: اليابان: ننسق مع أونروا لاستئناف تمويلنا للوكالة الأممية قريبا «أونروا»: لدينا أموال كافية لتشغيل عملياتنا في غزة حتى نهاية مايو المقبل أستاذ في العلاقات الدولية: الأمم المتحدة تعمل على منع إسرائيل من تصفية «أونروا» «أونروا»: أي فجوة في التمويل ستؤدي لتقويض الوصول إلى الغذاء والمأوى جوتيريش: يجب تعزيز قدرة «أونروا» من أجل الالتزام بدورها تجاه الفلسطينيين أونروا اليابان بقلم محمد عزالدين