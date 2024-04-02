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دراما المتحدة

اليابان ترفع تعليق تمويلها لوكالة «أونروا»

كتب:

محمد عزالدين
04:18 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
أونروا

أونروا

أعلنت اليابان رفع تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين