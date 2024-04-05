طعن مسؤول روسي كبير ونقله إلى المستشفى

وقع حادث طعن لسياسي كبير من حزب روسيا الموحدة الحاكم في دولة روسيا الاتحادية شمال غرب البلاد وأصيب بجروح خطيرة بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

معلومات عن الشخص المطعون

وأشار الطبيب المعالج له، إلى أن أندريه تشيبيس حاكم منطقة مورمانسك (45 عاماً) خضع لعملية جراحية، وهو في حالة خطيرة حاليا، في الوقت الذي أوضحت لجنة التحقيق الروسية، الليلة الماضية، أن المشتبَه بتنفيذه الجريمة أُصيب أثناء اعتقال قوات الأمن له، ويتلقى أيضاً المساعدة الطبية.

تحقيق مستمر في حادث الطعن

ويتم التحقيق حاليا في خلفية الهجوم وسط ندرة حدوث اغتيال ممثلي السلطة في روسيا، وتعرض المسؤول للطعن عبر سكينة ويتم حاليا التحقيق مع شهود عيان للتوصل إلى دوافع الجريمة.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المشتبَه به (42 عاماً) كان موظفاً في السكك الحديدية، وأصيب المسؤول الروسي بطعنة في بطنه.

ملابسات الحادث

فيما كشف متحدث باسم الحاكم للتلفزيون الرسمي الروسي، عن أن تشيبيس وصل إلى سيارته بمفرده بعد الهجوم، ثم تم نقله إلى المستشفى، وأبلغ زوجته بنفسه لتهدئتها، موضحا أنه يجري حاليا استجواب الشخص المشتبه به.