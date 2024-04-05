السيدة انتصار السيسي: لكل يتيم الحق في عيش حياة سعيدة

أكدت السيدة انتصار السيسي، أن لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، وذلك بمناسبة يوم اليتيم الموافق اليوم الجمعة، أول جمعة من شهر أبريل لهذا العام.

وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض، فليكن كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم.. كل عام وجميع أبناء مصر بخير».