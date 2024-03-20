نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

هنأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود من أبناء قواتنا المسلحة المصرية الباسلة، وشعب مصر العظيم، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ذكرى انتصار العشر من رمضان.

قال نقيب الإعلاميين، في بيان، إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد انتصار عسكري حققت فيه الدولة المصرية أعظم انتصاراتها، وإنما كان اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فقد أعطى المصريون العالم دروسا لا تنتهي في الإصرار والعزيمة والرغبة في النجاح لتحقيق نصر أكتوبر لاستعادة أرض سيناء الحبيبة.

أضاف: كلما مرت علينا نسائم هذه الذكرى الجليلة نتذكر فيها شهداءنا الأبرار من جنود مصر البواسل الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم.

أكد أننا في هذه الأيام المباركة في أمس الحاجة إلى استلهام روح نصر أكتوبر لعبور التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية.

وطالب جموع المصريين بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة وجيشنا القوي في الحفاظ على الأمن القومي المصري لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.