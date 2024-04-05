«الناتو» يستبعد إرسال وحدات قتالية إلى أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينسى ستولتنبرغ، للتلفزيون البولندي، إن الحلف لا ينوي إرسال أي وحدات عسكرية إلى أوكرانيا، والحلف سيواصل تقديم الدعم العسكري الكبير لكييف بحسب «روسيا اليوم».

وأضاف ستولتنبرغ: «لا ننوي إرسال أي وحدات قتالية إلى أوكرانيا»، وفي الوقت نفسه، دعا الأمين العام للحلف إلى تعزيز إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي، موضحا أن حلفاء الناتو يرسلون دعما عسكريا كبيرا إلى أوكرانيا، «ويجب علينا تكثيف هذا النشاط ونقل المزيد، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي».

وعقدت في مقر «الناتو» في بروكسل يومي الأربعاء والخميس، اجتماعات لوزراء خارجية دول الحلف وكذلك مجلس «الناتو - أوكرانيا» شارك فيها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

تضارب التصريحات حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

وأعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية إدوارد لونواك، أمس الخميس، أن فرنسا وبريطانيا ودول أوروبا الشمالية تستعد سراً لإرسال قوات إلى أوكرانيا بحسب «سبوتنيك».

وكتب «لونواك» في مقال نشر له على بوابه «أن هيرد» على الإنترنت، أن دول أوروبا الشمالية وفرنسا وبريطانيا تستعد سرا لإرسال قوات عسكرية لأوكرانيا سواء كانت من النخبة، أو أفراد الدعم الذين قد يظلون بعيدا عن خطوط القتال.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على أي تهديد أمني من قبل «الناتو»، محذرة من أن الأزمة الأوكرانية قد تتجاوز حدودها الجغرافية بسبب تصرفات بعض دول الحلف.