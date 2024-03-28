من يخلف ستولتنبرج لقيادة حلف الناتو؟ (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بعد 10 سنوات من النجاحات.. من يخلف ستولتنبرج لقيادة حلف الناتو؟».

وأوضح التقرير أنّ 10 سنوات من قيادة حلف شمال الأطلسي أثبت خلالها مهارة سياسية وحنكة دبلوماسية في التعاطي مع التحديات التي واجهها ولا يزال يواجهها الحلف العسكري الأبرز في العالم.

ولفت التقرير إلى أنّ ينس ستولتنبرج السياسي النرويجي الذي تجاوز الـ65 عاما، ينحدر من عائلة سياسية في النرويج، حيث كان والده وزيرا سابقا للدفاع والخارجية في بلاده، ودرس الاقتصاد وانخرط في الحياة السياسية رئيسا لحزب العمال ثم وزيرا للصناعة والمالية، وتولى رئاسة حكومة أوسلو مرتين بين عامي 2000 و2013، وفي الأول من أكتوبر عام 2014 تولى منصب الأمين العام لحلف الناتو، ومنذ ذلك التاريخ يواصل نجاحاته في قيادة الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل عاصمة القرار الأوروبي ومقر الناتو.

وأشار التقرير إلى أنّه إذا كان من إجمالي تلك السنوات التي قضاها السياسي النرويجي فإنّها تتلخص في ملفات 3، أولها التوتر بين ضفتي الأطلسي، والثاني الحرب الروسية الأوكرانية، والثالث أنّ الحلف شهد في عهده أكبر عملية توسعية ليصل عدد أعضائه إلى 32 عضوا.