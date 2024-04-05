الجيش الأوكراني: وضع القوات في مدينة تشاسيف يار صعب للغاية

اعترف الجيش الأوكراني، بأن وضع القوات في مدينة تشاسيف يار صعب للغاية، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، دعت دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى بناء هياكل يمكن الاعتماد عليها، حتى يمكن إيصال المساعدات المستقبلية إلى أوكرانيا.

وأعلنت روسيا، أنها لا تقبل فرض شروط للبدء في مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية وتطور الأوضاع على الأرض فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تشنها منذ فبراير 2024.