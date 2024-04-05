رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الجيش الأوكراني: وضع القوات في مدينة تشاسيف يار صعب للغاية

كتب:

شريف سليمان
10:51 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

اعترف الجيش الأوكراني، بأن وضع القوات في مدينة تشاسيف يار صعب للغاية، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، دعت دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى بناء هياكل يمكن الاعتماد عليها، حتى يمكن إيصال المساعدات المستقبلية إلى أوكرانيا. 

وأعلنت روسيا، أنها لا تقبل فرض شروط للبدء في مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية وتطور الأوضاع على الأرض فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تشنها منذ فبراير 2024.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: الجيش الأوكراني على وشك الانهيار

الجيش الأوكراني يصدر تحذيرا جديدا لجنوده من غارة جوية

«القاهرة الإخبارية»: تقدم روسي كبير.. وانسحاب خطير من الجيش الأوكراني

بوتين عن انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا: يسيرون باتجاه الفخ

القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكراني يعلن اندلاع معارك عنيفة في مدينة أفديفكا
بقلم شريف سليمان