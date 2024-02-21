بوتين عن انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا: يسيرون باتجاه الفخ

تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن واقعة هروب القوات الأوكرانية الموجودة بمدينة أفدييفكا أثناء تقدم القوات الروسية، قائلا إنّه عندما أبلغوه بحالة الهروب الفوضوية للقوات الأوكرانية، كان يصدر حينها الأمر بالانسحاب من مدينة أفدييفكا، حيث كان الجنود الأوكرانيين يفرون بالفعل من هناك، معتبرًا أنّ القوات الأوكرانية تقوم بأعمال متهورة تماما من الناحية العسكرية، وتسير باتجاه الوقوع في فخ.

روسيا لم تكن أبدًا ضد التفاوض

وأكد بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجر، أنّ جميع العسكريين الروس المشاركين في عملية تحرير مدينة أفدييفكا يستحقون أعلى الجوائز وكلمات الامتنان من الدولة، مشددا على أنّ روسيا لم تكن أبدا ضد المفاوضات، وكانت داعملة للمسار الدبلوماسي، متابعا: «صرحت بالفعل مئة مرة بأنّنا لم نقطع الحوار، الجانب الأوكراني هو الذي يقطعه، وبأمر مباشر من لندن وواشنطن».

ووجّه بوتين رسالة للأفراد العسكريين الأوكرانيين المتبقين في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي وطالبهم بالاستسلام، ليعلق على حديثه رد وزير الدفاع الروسي: «في مكان ما بقي واحد، وفي مكان آخر بقي اثنين، بالطبع، المطلوب منهم جميعا الاستسلام» ليرد بوتين ساخرًا «إذا بقي شخص واحد فلا حاجة له، فعليه أن يبكي من أجل إخلائه عبر أجهزة الاتصالات اللاسلكية، فليستسلموا».