مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 200 طفل في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه أكثر من 200 طفل فلسطيني، منهم 23 طفلا من قطاع غزة محتجزون في سجن «مجدو»، وهم رهن الإخفاء القسري، وقد يكون العدد أعلى من ذلك بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية».

وأضافت مؤسسات الأسرى، في بيان لها، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، أن هذا العام شكل أكثر الأعوام دموية بحق الأطفال الفلسطينيين، في ضوء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم.

إنتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسري الفلسطينين

وبينت أن الأسرى الأطفال يواجهون بعد السابع من أكتوبر الماضي، إجراءات انتقامية فرضها العدو على مختلف فئات الأسرى في السجون كافة، فعمل بداية على عزل الأسرى عن العالم الخارجي بشكل تام، وعزلهم عن بعضهم البعض في داخل السجون، وسحب كل الأدوات الكهربائية ومستلزماتهم من داخل الغرف، وقطع المياه الساخنة عنهم ومصادرة ملابسهم، واكتفت إدارة السجون بتقديم وجبات طعام ضئيلة للغاية وبنوعيات رديئة جدا، كما انتهجت قوات الاحتلال الإسرائيلي التعذيب بحق الأسرى بوتيرة غير مسبوقة.

عدد حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية

منذ بداية العدوان بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة الغربية أكثر من 500، إذ تشكل سياسة اعتقال الأطفال إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود وحتى يومنا هذا، فمنذ سنوات الاحتلال الأولى للأرض الفلسطينية، استهدف الأطفال بشتى ومختلف السبل والوسائل وبشكل مباشر، دون أدنى مراعاة لأي اتفاقيات تضمن للأطفال حقوقهم، إذ يعتبرهم الاحتلال الإسرائيلي هدفا رئيسا.