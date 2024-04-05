«حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة يتبنى قرارا لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب في غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم حرب محتملة في غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكان مندوبو فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أكدوا رفضهم للممارسات الإسرائيلية واستمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات القتل والتهجير والتضييق على وصول المساعدات إلى قطاع غزة.