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دراما المتحدة

«حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة يتبنى قرارا لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب في غزة

كتب:

شريف سليمان
10:49 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم حرب محتملة في غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكان مندوبو فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أكدوا رفضهم للممارسات الإسرائيلية واستمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات القتل والتهجير والتضييق على وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

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بقلم شريف سليمان