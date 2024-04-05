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دراما المتحدة

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي في وارسو عقب مقتل عامل إغاثة بغزة

كتب:

شريف سليمان
11:33 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
المطبخ المركزي العالمي

المطبخ المركزي العالمي

استدعت الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد تطلع بلاده إلى تحقيق المحاسبة بشأن الغارة الإسرائيلية على قافلة الإغاثة التابعة للمطبخ المركزي العالمي. 

وتابع «بلينكن»: «سنتابع عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل إلى قطاع غزة بعد قرار إسرائيل»، مشيرًا إلى ترحيب الولايات المتحدة بالخطوات التي أعلنتها إسرائيل بخصوص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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بقلم شريف سليمان