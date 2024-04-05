بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي في وارسو عقب مقتل عامل إغاثة بغزة

استدعت الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد تطلع بلاده إلى تحقيق المحاسبة بشأن الغارة الإسرائيلية على قافلة الإغاثة التابعة للمطبخ المركزي العالمي.

وتابع «بلينكن»: «سنتابع عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل إلى قطاع غزة بعد قرار إسرائيل»، مشيرًا إلى ترحيب الولايات المتحدة بالخطوات التي أعلنتها إسرائيل بخصوص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.