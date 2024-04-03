«الاحتلال الإسرائيلي» يكشف تفاصيل استهدافه عمال إغاثة منظمة المطبخ العالمي

بعد ساعات من اعتراف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرئيلي، بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة، الذين ينتمون لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، خرج هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، يكشف تفاصيل جريمتهم، قائلا إن: «ما حدث كان نتيجة خطأ، والذي تم التحقيق فيه والتعلم منه».

تفاصيل ما جاء في التحقيق الأولي

وبحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، إن «هاليفي» كشف تفاصيل عن الواقعة التي حدثت في مدينة دير البلح وسط غزة، موضحا أنه جرى استهداف 3 سيارات من قافلة المطبخ المركزي العالمي واحدة تلو الأخرى بصواريخ أطلقتها طائرات بدون طيار، ما أسفر عن مقتل 7 من العاملين في المجال الإنساني.

وأدى الحادث إلى ردود فعل دولية من جانب زعماء العالم، حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خرج، وقال إنه انتهى من انتظار قيام إسرائيل بتسهيل إيصال المزيد من المساعدات، وأنه بدلا من ذلك أنشأ ممرا بحريا جديدا لإغراق القطاع بالطعام، معلقا على الحادث بأن دولة الاحتلال فشلت منذ فترة طويلة في حماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة.

تعليق رئيس أركان جيش الاحتلال

ومع تصاعد الغضب، أصدر «هاليفي» بيانه الخاص، الذي اعترف فيه ظاهريًا بعد تعليق منظمة المطبخ المركزي العالمي عملها في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي يحتاج بشدة إلى منظمات الإغاثة هذه من أجل منع الأزمة الإنسانية من التدهور إلى مجاعة كاملة، مشيرا إلى أن الجيش أنهى بالفعل تحقيقه الأولي في الغارة، وجرى إطلاعه على النتائج.

وبرر «هاليفي» الحادث الذي وصفه بأنه خطأ: «كان هناك خطأ في تحديد الهوية، ليلاً، أثناء الحرب، في ظروف معقدة، لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك، ولم تكن هناك نية لإيذاء عمال الإغاثة في WCK»، موضحا أن هناك هيئة مستقلة ستحقق أيضًا في الحادث، وستقدم نتائجها في الأيام المقبلة.