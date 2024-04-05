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دراما المتحدة

ضبط متهمة بالاستيلاء على 1.3 مليون جنيه من سيدتين بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
01:35 م | الجمعة 05 أبريل 2024
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من سيدتين بتضررهما من سيدة مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على 1,317 مليون جنيه، نظير شراء ملابس لهما من الخارج، إلا أنها لم تف بذلك أو ترد المبالغ المالية لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم ضبطها، واعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات