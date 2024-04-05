ضبط متهمة بالاستيلاء على 1.3 مليون جنيه من سيدتين بالدقهلية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من سيدتين بتضررهما من سيدة مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على 1,317 مليون جنيه، نظير شراء ملابس لهما من الخارج، إلا أنها لم تف بذلك أو ترد المبالغ المالية لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم ضبطها، واعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.