«الداخلية» تستجيب لشكوى أسرة تعدى عليهم جيرانهم في الشرقية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما جرى تداوله عبر «فيسبوك»، بشأن شكوى أحد الأشخاص «يعمل خارج البلاد»، من قيام جيرانه بالتعدي على أفراد أسرته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإصابتهم، بسبب خلافات الجيرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية في الشرقية، من شقيق وعم الشاكي، مصابين بجروح متفرقة، بتضررهما من 4 أشخاص قاموا بالتعدي عليهما بالسب والضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة.

جرى ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم قطعتي سلاح أبيض.