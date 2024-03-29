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«الداخلية» تشن حملة موسعة على تجار المخدرات في الجيزة والدقهلية والشرقية

كتب:

محمد بركات
01:04 م | الجمعة 29 مارس 2024
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وبحوزتهما (1,700 كيلوجرام من مخدر الحشيش).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركزي شرطة شربين وأجا ..وبحوزتهما (2 كيلوجرام من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش وطلقتان).

مديرية أمن الشرقية

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة بلبيس..وبحوزتهما (43,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4,120 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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