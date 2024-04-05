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دراما المتحدة

ضبط عاطل لقيامه بتصنيع مخدر الاستروكس بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:32 م | الجمعة 05 أبريل 2024
مضبوطات - أرشيفية

مضبوطات - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، متخذا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من الاستروكس المخدر وزنت 25 كيلوجراما وكمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلوجرام وكمية من مخدر الهيروين وميزان حساس وأدوات التصنيع.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الاستروكس باستخدام الأدوات المشار إليها والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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