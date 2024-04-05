القبض على 5 تجار ألعاب نارية في 4 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

كما ضبط شخص بمحافظة أسيوط، وبحوزته أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وضبط شخصين بالقاهرة، وبحوزتهما حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).

وألقي القبض على شخصين في أسوان، وبحوزتهما 40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وضبط عاطل له معلومات جنائية بمحافظة في الإسكندرية، وبحوزته أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب، واتخذت الإجراءات القانونية.