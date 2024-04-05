3 طرق مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا.. إحداها بدون إنترنت

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، بعد أن ربح الأحمر مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شي، عن طريق نجم خط الوسط أحمد نبيل كوكا.

فضلاً عن إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر قنوات بي إن سبورتس، هناك عدة طرق مجانية لمشاهدة المباراة المصيرية، والتي يبحث عنها عشاق الفريق الأحمر، سنتحدث عنها في التقرير التالي:

الطريقة الأولى لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التننزاني

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني من دوري أبطال إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، ويمكن استخدام تلك الطريقة من خلال وضع «إريال» دخليًا أو خارجيًا، ويتم توصيله بجهاز التليفزيون، وبعدها نقوم بفتح قائمة القنوات واختيار البحث التلقائي أو اليدوي، وعند اختيار التلقائي سيبحث الجهاز بمفرده عن كافة القنوات المتاحة، وبعد الانتظار قليلاً تظهر قناة تايم سبورت، وفي حالة اختيار البحث اليدوي يجب كتابة تردد القناة.

تردد قناة تايم سبورتس التردد الأرضي

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9

وسيلة مجانية بدون إنترنت

ويمكن أيضًا متابعة مباراة الأهلي وسيبما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، من خلال الراديو عن طريق محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM، والتي يمكن ضبطهما من خلال الخطوات التالية، محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

طريقة أخرى عبر الإنترنت

هناك طريقة ثالثة يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني من «متجر بلاي» باعتبارها مصدر موثوق، وذلك عن طريق التوجه لتطبيق تنزيل التطبيقات وكتابة «تطبيق مشاهدة المباريات»، وسيظهر بعض التطبيقات المجانية الآمنة، ويمكن مشاهدة المباراة بعد تنزيلها.