قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا.. التردد وطريقة الضبط

ساعات قليلة ويفتح استاد الرعب والانتصارات أبوابه، لاستقبال مباراة مصيرية تجمع بين الأهلي عملاق أفريقيا ونظيره سيمبا التنزاني، في إطار المنافسة على تذكرة التأهل إلى نصف دوري أبطال أفريقيا، وذلك عندما يلتقي الثنائي في العاشرة من مساء اليوم، في إياب دور الثمانية، فما القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، هي تايم سبورتس الأرضية، التي تبث اللقاء عبر ترددها الأرضي، باعتبار أن المواجهة ستكون على الأراضي المصرية، على استاد القاهرة، والتي تقام في العاشرة مساء، وستكون الفرصة الأخيرة والحاسمة للطرفين من أجل الوصول إلى الدور التالي، والاقتراب من اللقب.

الأهلي سيكون على موعد مع مباراة صعبة، سيواجه خلالها رغبة وإصرار سيمبا التنزاني في العبور إلى الدور التالي، من خلال الانتصار والثأر للهزيمة التي مُني بها على أرضه وبين جماهيره، عندما انتصر المارد الأحمر بهدف نظيف، من توقيع أحمد نبيل كوكا.

طريقة ضبط القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تأكد من وجود هوائيًا داخليًا أو خارجيًا «إريال»، يكون متصلًا بجهاز التلفاز.

قم بفتح قائمة القنوات عبر جهاز التحكم عن بعد «ريموت كنترول».

اختر «بحث تلقائي» أو «بحث يدوي».

حال الاختيار كان «بحث تلقائي» جهاز التلفزيون سيبحث عن القنوات المتاحة كافة المتاحة، لذا عليك الانتظار لحين الانتهاء، لتظهر قناة تايم سبورت في قائمة القنوات.

حال الاختيار كان «بحث يدوي» يجب إدخال الترددات الخاصة بالقناة والمذكور في السطور التالية، ثم الضغط على «موافق»، لتظهر قناة تايم سبورتس في قائمة القنوات.

تردد قناة تايم سبورتس التردد الأرضي

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.