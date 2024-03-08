وسيلة مجانية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك دون إنترنت.. «وإنت في الشارع»

يلتقي الأهلي والزمالك في مواجهة قوية، بعد قليل، والمقرر إقامتها على ملعب «أول بارك»، في نهائي نسخة موسم 2022-2023، وهي المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة وزخم إعلامي، كونها الديربي الأهم والأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط.

وسيلة مجانية لمتابعة مباراة القمة

ووسط حالة من ترقب الجمهور لموعد انطلاق المباراة، والطرق المجانية المتاحة لمتابعتها، خاصة العاملين لأوقات متأخرة من اليوم، ولا يستطيعون متابعة القنوات الناقلة، وتوجد وسيلة مجانية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، في مكان العمل أو الشارع دون استخدام إنترنت.

يمكن متابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية، مجانًا، خلال قيادة السيارة أو وقت العمل، أو ممارسة أي نشاط آخر، من خلال محطتي الراديو وهما أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM،

ضبط ترددات محطتي الراديو

ولمتابعة المواجهة النارية بين قطبي الكرة المصرية على الراديو، يمكن ضبط الترددات الخاصة بالمحطتين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

موعد انطلاق صافرة بداية المباراة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك، بعد ساعات قليلة، على ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض، إذ تعد المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة خارج مصر، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.