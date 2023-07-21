مجلس الأمن القومي الأمريكي: العقوبات لها أثر كبير على روسيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جون كيربي، إن «موسكو»، قصفت مواقع تخزين غذاء في أوكرانيا، وفقا لقول المسؤول الأمريكي.

وأضاف كيربي، أن روسيا زرعت ألغاما بحرية بالبحر الأسود بهدف ضرب السفن المدنية، وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية، أن العقوبات لها أثر كبير على «موسكو»، وتهدف «واشنطن» لمزيد من الضغط عليها.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الألغام تمنع الأوكرانيين من كسر الدفاعات الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كيربي: نتوقع مواجهات طاحنة بين روسيا وأوكرانيا

وأوضح جون كيربي، أن تراجع الغذاء في جنوب الكرة الأرضية سيكون مسؤولية روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، تتوقع معارك ومواجهات طاحنة بين روسيا وأوكرانيا،

وأضاف كيربي، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن من المحتمل أن تكون طائرات «إف 16» في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تحتاج في المقام الأول إلى المدفعية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار كيربي، إلى أن «واشنطن» لا تعتقد أن المقاتلات وحدها ستكون قادرة على إحداث فرق هناك.

وفي وقت سابق، قال كيربي، إن القوات الأوكرانية تستخدم القنابل العنقودية بشكل مناسب وفعال، مضيفا للصحفيين، إن لديها بالفعل تأثير على التشكيلات الروسية.

وأعرب كيربي، عن اعتقاده، أن القوات الأوكرانية بدأت استخدام القنابل الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية، إن أحداث 24 يونيو الماضي، في روسيا، لم يكن لها أي تأثير على مسار الأزمة الأوكرانية.

«لندن»: نقلنا لـ أوكرانيا ما لا يقل عن 5 ملايين قطعة سلاح

وفي وقت سابق، أوضح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده سلمت أوكرانيا قذائف مدفعية أكثر بـ15 مرة«أكثر من 200 ألف مقذوف» مما كان مخططا له قبل عام، مشددا على أن «لندن» نقلت إلى القوات الأوكرانية أيضا ما لا يقل عن 5 ملايين قطعة سلاح مضادة للأفراد، بما فيها قذائف هاون وقنابل يدوية، بالإضافة إلى 1500 قطعة سلاح مضادة للطائرات و100 قاذفة لها.