الأمن القومي الأمريكي: نرحب بخطوات إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

أصدر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، بيانا بشأن الخطوات التي أعلنتها إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

ورحب مجلس الأمن القومي بالخطوات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الليلة بناء على طلب الرئيس بايدن بعد مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو.

إن هذه الخطوات، بما في ذلك الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات المباشرة إلى غزة، وفتح معبر إيريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة بشكل كبير، يجب أن يتم تنفيذها الآن وبشكل كامل وسريع.

وكما قال الرئيس بايدن اليوم في المكالمة الهاتفية، فإنّ سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات وغيرها، بما في ذلك الخطوات اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء وسلامة عمال الإغاثة.

نحن على استعداد للعمل بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، وحكومتي الأردن ومصر، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، لضمان تنفيذ هذه الخطوات المهمة وتؤدي إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة لها في جميع أنحاء غزة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.