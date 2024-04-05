ألمانيا: إسرائيل لم يعد لديها أعذار لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت ألمانيا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد لديها عذر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك دول حلف شمال الأطلسي «ناتو»، دعت إلى بناء هياكل يمكن الاعتماد عليها، حتى يمكن إيصال المساعدات المستقبلية إلى أوكرانيا، حسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.