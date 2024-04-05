ألمانيا: إسرائيل لم يعد لديها أعذار لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
كتب:
شريف سليمان
11:43 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
المساعدات الإنسانية
أعلنت ألمانيا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد لديها عذر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك دول حلف شمال الأطلسي «ناتو»، دعت إلى بناء هياكل يمكن الاعتماد عليها، حتى يمكن إيصال المساعدات المستقبلية إلى أوكرانيا، حسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.