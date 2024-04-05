حكم قضائي ضد سيدة احتفظت بـ159 قطة في شقتها الصغيرة.. القصة الكاملة

في مساحة 80 مترًا مربعًا فقط عاشت سيدة وزوجها مع 159 قطة و7 كلاب في حياة غريبة، إذ تعاني السيدة من متلازمة نوح التي تصيب الأشخاص بحالة نفسية تضطرها إلى رعاية الحيوانات وإنقاذها، حتى عندما يكون الشخص غير قادر على القيام بذلك، بحسب ما نشره موقع «Oddity Central».

ولم يذكر اسم السيدة التي تبلغ من العمر 68 عامًا أو زوجها البالغ من العمر 52 عامًا، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، فما السبب لكل هذا؟

نزاع مع الجيران بسبب الحيوانات الأليفة

دخلت السيدة وزوجها في نزاع مستمر مع الجيران في المبنى السكني اللذان يقيمان فيه بمدينة نيس الفرنسية بسبب الفوضى التي تخلفها الحيوانات الأليفة في منزلهما، وبعد استدعاء الشرطة لم يصدقوا حالة منزل السيدة، ففضلات الحيوانات في كل مكان، أكثر من 150 قطة و7 كلاب إضافة إلى قطتين ميتتين وكلبين على الأقل في دورة المياه.

تعاني من الجفاف وسوء التغذية

وكانت العديد من الحيوانات تعاني من الجفاف، أو تعاني من سوء التغذية أو أصيبت بالطفيليات، واعترفت المرأة بأنها أخطأت أثناء محاولتها رعاية حيواناتها الأليفة الكثيرة، والغريب أنها وصفت الحيوانات بـ«حب حياتها».

وقالت السيدة للشرطة إن مشكلتها بدأت عام 2018، بعد أن استقبلت قطط وكلاب والديها الثلاثة، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت في إنقاذ القطط الضالة أيضًا، وبمرور الوقت، بدأت الحيوانات في التكاثر.

السيدة غير قادرة على التخلي عن الحيوانات

وعندما سُئلت عن سبب احتفاظها بالحيوانات جميعًا خاصة وأنها غير قادرة غير الاعتناء بهم، قالت إنها لا تستطيع التخلي عن الحيوانات، وبعد التقييم النفسي تم تشخيص إصابة السيدة بـ«متلازمة نوح».

ولمنعها من الوقوع ضحية لحالتها مرة أخرى، أصدر القاضي حظرًا دائمًا على تربية الحيوانات الأليفة، كما أُمرت المرأة وشريكها بدفع أكثر من 160 ألف دولار لمختلف الجمعيات الخيرية المعنية بحقوق الحيوان وأطراف مدنية أخرى.