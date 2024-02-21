4 مليارات نسمة يواجهون الجفاف بحلول نهاية القرن بسبب التغيرات المناخية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كشفت في تقرير صادر عنها أن الشرق الأوسط إحدى النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم، ويتعرض لتغير مناخي أكثر مأساوية من مناطق أخرى.

ولفت التقرير إلى أن يكون للنمو السكاني وتغير المناخ مستقبلا، إذ سيواجه 4 مليارات نسمة بحلول نهاية القرن مزيدًا من الجفاف، مما قد يؤدي إلى نزوح وأزمات لاجئين وأزمات كبرى، وهو ما أكده أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أغسطس 2023 بأن تغير المناخ يهدد بزيادة النزاعات في الدول النامية والأكثر ضعفًا، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة مثل الجوع والفقر والنزوح.

زيادة الوفيات الناجمة عن النزاعات

وتوقع التقرير الصادر عن معلومات الوزراء بعنوان «آفاق استراتيجية» أنه بحلول عام2060 قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5% من السكان، فيما يسمي بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات وبنسبة تصل إلى 14% في تلك الدول التي تواجه ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة .

أكثر من 50 مليون شخص قد يقعون فريسة الجوع بحلول عام 2060

ولفت معلومات الوزراء في دراسة صادرة عنه، أن أكثر من 50 مليون شخص قد يقعون فريسة الجوع بحلول عام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار، كما أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر «شدة واستمرارية» في الدول الهشة مقارنة بالدول الآخري.