«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن النبي الملقب بـ«ذي النون» (فيديو)

وجَّه برنامج «معلومة وجائزة»، من تقديم الدكتور محمد عبودة على شاشة «قناة الناس»، سؤالاً لعدد من المارة حول من هو النبي المُلقب بـ «ذي النون»؟.

وأوضح الدكتور محمد عبودة، أنَّ سيدنا يونس عليه السلام، هو الملقب بذي النون، وهذا اسم من أسماء الحوت.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.