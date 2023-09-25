دعاء ردده سيدنا يونس فنجاه الله من بطن الحوت.. احرص عليه

تعد قصة سيدنا يونس - عليه السلام - من القصص التي لعب الدعاء بها دور كبير في إزاحة همه وخروجه سالما من بطن الحوت، بعدما لجأ إلى الله - عز وجل - وأكثر من الدعاء ليفك كربه ويفرج همه، إذا دائمًا ما كان يدعى الله قائلا: «لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ» وذلك حسبما ذُكر في سورة الأنبياء.

أدعية في جوف الليل

وحثت دار الإفتاء، المسلمين على الإكثار من ترديد دعاء سيدنا يونس عليه السلام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"؛ فإنه لم يدعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قط إلا استجاب الله له» أخرجه الترمذي وأحمد.

أدعية لقيام الليل

وبخلاف دعاء يونس عليه السلام، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المسلم يستطيع أن يرد العديد من الأدعية في جوف الليل ومن بينهما:- اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

- اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان، أن تنعم على أولادي بالهدى والصراط المستقيم وتجنبهم صحبة.

ـ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.