يعد مسلسل جودر الذي بدأ في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، من أبرز المسلسلات التي يشاهدها عدد كبير من محبي القصص الأسطورية، وتدور قصته حول الرواية التي تحكيها ياسمين رئيس في دور شهر زاد لياسر جلال في دور شهريار حتى لا يقتلها مثلما كان يفعل مع الفتيات التي تزوجهن من قبل، ما يجعل محبي المسلسل يهتمون بمعرفة مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 12 لمتابعة أحداث قصة جودر مفتاح كنز الشمندر.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 12

وعن مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 12، فيتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل اليوم السبت في تمام الساعة 6:05 مساءً بالتزامن مع وقت الإفطار، على أن يتم إذاعة الإعادة الخاصة بالمسلسل على القناة نفسها في تمام الساعة 1:30 صباحا، كما يتم عرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء.

قصة مسلسل جودر

ومسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال الذي يلعب دور شهريار ودور جودر في القصة التي تحكيها له شهر زاد «ياسمين رئيس»، ونور اللبنانية في دور «شواهي»، وعزيز مخيون في دور «عبدالله الحطاب»، ووفاء عامر في دور والدة «جودر» وجيهان الشماشرجي في دور «شروق» حبيبة جودر.