مسلسل جودر الحلقة 11.. ياسر جلال في حيرة بسبب بركة قارون

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل جودر، كثير من الأحداث الشيقة التي تجعل جودر في حيرة من أمره، فبعد حرق المحل الخاص به في ليلة زفافه، نصحه أحد التجار أنّ يتجه لبركة قارون ليصطاد فيها ويحصل على سمك يبيعه ليتمكن من الحصول على أموال تساعده في عيش حياة جيدة وتلبية احتياجات زوجته ووالدته.

مسلسل جودر الحلقة 11.. جودر في حيرة من أمر بركة قارون

وعندما توجه جودر لبحيرة قارون في البداية وجدها هادئة وراكدة، ليشير ذلك إلى أنه لم يكن به أسماك، ثم بعد ذلك وجد أحد الأشخاص ينادي عليه باسمه واسم والدته، ثم يطلب منه أن يربط يده ويلقيه في البركة ثم يأخذ الخيل خاصته ويذهب إلى سوق الخيل ليبيعها للشيخ عبد الرحيم مقابل الحصول على 100 دينار ذهب، في ملخص مسلسل جودر الحلقة 11، بشرط أنّ يعود مرة أخرى ليبات في مكان بحيرة قارون، وفي حالة خروجه من البركة سيخبره بكل شيء يحدث معه.

جودر ينفذ الشرط

نفذ جودر طلب الشيخ ذلك ثم عاد مره أخرى للبحيرة لينفذ شرطه في مسلسل جودر، ليجد رجلًا آخر يطلب منه الطلب نفسه الذي طلبه الشيخ أمس، ويحاول جودر أن يفهم منه ما يحدث، لكنه يخبره أنه ليس لديه الإذن، ثم حاول أن يفهم ما يحدث من الشيخ عبد الرحيم، ولكنه رفض أنّ يخبره بشيء أيضا.