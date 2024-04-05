ضبط 5 مخازن تحوي أكثر من 121 ألف عبوة سجائر في مطروح

شنّ قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية، حملة أمنية استهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، أسفرت جهودها عن الآتي:

- ضبط «بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح» وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على «450 قاروصة سجائر مستوردة وغير خالصة الرسوم الجمركية».

- ضبط «عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح» وعُثر بمخزن كائن بذات الدائرة على «3700 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية - 710 قاروصات سجائر محلية الصنع مختلفة الأنواع».

- ضبط «بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة» وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على «1031 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية».

- ضبط «بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة براني» وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على «1350 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية».

- ضبط «بائع سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة براني» وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على «4900 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية».

وبلغ إجمالي المضبوطات 114 ألفًا و310 علب سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية و7100 علبة محلية الصنع مختلفة الأنواع بقصد الاحتكار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.