وزارة الداخلية تشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم (صور)

قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام «من ذوي الاحتياجات الخاصة - الأصحاء»، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبل قطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من الأطفال الأيتام بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وكذا إقامة مدينة مرورية للأطفال بإحدى المدارس بالجيزة تم خلالها تعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور وإهدائهم هدايا رمزية.

وواصلت مدريات الأمن تنظيم زيارات للأطفال الأيتام إلى أقسام (المرور - الحماية المدنية) بمختلف مديريات الأمن لتعريف الأطفال الأيتام بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهداؤهم بعض الهدايا الرمزية.

ولاقى الاحتفال سعادة من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالنشء وحرصها الدائم على المشاركة في مثل تلك المناسبات.