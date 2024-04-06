سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك.. اعرف آخر تحديث

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 6 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري؛ إذ سجل نحو 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.56 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.60 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.