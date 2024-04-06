ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. غيرة شريف منير على رانيا يوسف رغم الطلاق

شهدت الحلقة 11 من مسلسل بقينا اتنين الذي بدأ في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، أحداثا شيقة، فبعد دخول أدهم الذي يمثل دوره الفنان شريف منير، علاقة جديدة في الحلقة الماضية، مع ندى التي تعرف عليها أثناء ممارسته لرياضة الموتوسيكلات، في حين وجدت ياسمين التي تمثل دورها الفنانة رانيا يوسف، نفسها بمفردها تواجه ضغوطات الحياة، وأثناء مقابلتها مع زين في المطعم علم أدهم بتلك المقابلة.

ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

وبمجرد معرفة أدهم بأن ياسمين ذهبت لمقابلة زين ابن خالتها، الذي كان يحبها ويرغب في الزواج منها، توجه لها على الفور ليلومها على ذلك، لتحدث مشاداة بينهما تظهر خلالها غيرته الشديدة على طليقته في مسلسل بقينا اتنين، كما أنه دخل في مشاداة مع خطيبته ندى بسبب غيرته على ياسمين، وعندما سألته الأهلى إذ ما كان ما يزال يحب ياسمين أم لا، رفض الإجابة والتزم الصمت.

ومسلسل بقينا اتنين يناقش قضية اجتماعية وأسرية شيقة، تتلخص في المشكلات الزوجية وعدم التفاهم بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة فيما بينهما، حتى وصلت إلى الطلاق وترك أدهم المنزل والأولاد بعد شعوره بالتعرض لكثير من الضغوطات، ويعرض المسلسل في تمام الساعة 12 منتصف الليل بشكل يومي.