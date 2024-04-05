أسرع طريقة لتنظيف الممبار.. مش هياخد 10 دقايق

تواجه السيدات أزمة كبيرة عادةً عند تنظيف الممبار للتخلص من الدهون ورائحته المنفرة، ما يجعلهن في حيرة فيما يخص طريقة تنظيف الممبار، لذا نستعرض في هذا التقرير أسرع طريقة لتنظيف الممبار وإزالة الرائحة الكريهة منه، خاصةً أنه من الأكلات المفضلة في المناسبات والأعياد.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تنظيف الممبار في ثوانٍ، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت منها:

في البداية يتم نقع الممبار في ماء ساخن والخل لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

يتم قلب الممبار وإعادة نقعه مرة أخرى في الخل والماء الساخن لمدة 30 دقيقة أخرى.

إزالة طبقة الدهن الموجودة عليه بشكل كامل باستخدام السكين

يتم إعادة نقع الممبار في ماء وخل مرة جديدة لمدة نصف ساعة ثم شطفه بالماء،حتى يكون جاهزا للحشو والطهي لإزالة الروائح الكريهة.

طريقة تنظيف الممبار في الكبة

في البداية يتم تقطيع الممبار ويقلب داخله خارجه تحت الحنفية حيث تدفعه الماء

يتم نقع الممبار في ماء به نصف كوب خل أبيض وربع كوب ملح وعصير ليمون ويترك لمدة نصف ساعة.

يشطف الممبار بعد نقعه بالماء النظيف ويوضع في الكبة وبها السلاح البلاستيك.

يتم رش ملح وخل أبيض وعصير ليمون ويتم تشغيلها أكثر من مرة مع الفصل والتشغيل.

يرفع الممبار ويشطف بالماء النظيف ويوضع ممجداً في الكبه مع الخل الأبيض والليمون

طريقة عمل الممبار

المقادير

كيلو ممبار.

كيلو أرز مصري منقوع.

كيلو بصل مفروم ناعماً.

ورق لورا.

حبة لومي.

عود كرفس.

زيت غزير للقلي.

كيلو طماطم مفروم ناعما.

رأس ثوم كامل.

فلفل أخضر رومي مفروم ناعما.

قرن فلفل حار مفروم ناعماً.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب شبت مفروم ناعما.

كوب بقدونس مفروم ناعما.

كوب كزبرة خضراء مفروم ناعما

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة طعام كمون مطحون.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة شطة مجروشة.

خطوات التحضير