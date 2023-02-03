ضبط 624 زجاجة خل أبيض منتهي الصلاحية في حملة تموينية ببورسعيد

تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط كميات كبيرة من الخل منتهي الصلاحية أثناء بيعه للمواطنين، حيث قام صاحب المحل بتغيير تاريخ صلاحيته للتدليس على جمهور المستهلكين بدائرة حي الزهور، وذلك خلال حملة مكبرة لإدارة تموين غرب بورسعيد، بتوجيه من ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، بتشديد المراقبة على الأسواق والسلع الغذائية، وتحت إشراف محمد عوض، وكيل المديرية.

ضبط 52 كرتونة خل أبيض

وتمكنت حملة بقيادة طلعت البساطي، مدير إدارة غرب، وهاني شاكر، رئيس الرقابة، وسمير عبد الرحمن، ومعاونه منتصر عيسى، كبار مفتشي الرقابة، من ضبط 624 زجاجة خل أبيض داخل 52 كرتونة بدائرة الزهور، بعد أن قام صاحب المحل بالتلاعب في تواريخ الصلاحية بوضع ملصق على الملصق الأصلي لمد فترة الصلاحية الأصلية بغرض الغش والخداع والتدليس على جمهور المستهلكين، بالمخالفة لقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط سجائر بدون بيانات

كما تمكن رجال الرقابة بإدارة غرب بورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية يقوم ببيع سجائر مختلفة الأنواع، لعدم وجود مستندات وعدم تدوين التحذيرات الصحية على العلبة أو بيانات باللغة العربية، بالمخالفة لأحكام وزير الصحة رقم 291 لسنة 2010 و154 لسنة 2007 وكذا للقانون 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

وأكد وكيل تموين بورسعيد على استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.