صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان كتب: منتصر سليمان 01:32 ص | السبت 06 أبريل 2024 لبنان _ صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى، قرب الحدود مع لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى «القاهرة الإخبارية»: حريق داخل مصنع إسرائيلي في قصف صاروخي على الجليل الأعلى «القاهرة الإخبارية»: قصف صاروخي يستهدف قاعدة ميرون في الجليل الأعلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وجبل الجرمق شمال إسرائيل الجليل الأعلى لبنان جنوب لبنان اخبار لبنان بقلم منتصر سليمان