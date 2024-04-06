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دراما المتحدة

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان

كتب:

منتصر سليمان
01:32 ص | السبت 06 أبريل 2024
لبنان _ صورة أرشيفية

لبنان _ صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى، قرب الحدود مع لبنان.

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بقلم منتصر سليمان