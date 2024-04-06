آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الكويت.. اعرف قيمتها

أصدرت وزارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، بيانًا بخصوص زكاة الفطر 2024، كشفت فيه عن مقدارها وآخر موعد لإخراجها.

أكد الشيخ تركي عيسى المطيري، الرئيس المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في الكويت، أنه لا يجوز تخصيص أموال الزكاة للحج، مشددًا على أن مصارف زكاة الأموال محددة في الشرع.

واستشهد «المطيري» بفتوى لجنة الأمور العامة رقم (2024/24) والتي تنص على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يحج بها ولو كان حج فريضة؛ لأن الحج ليس من مصارف الزكاة في أصح قول العلماء، وإنما يجوز إعطاؤه الزكاة إذا كان فقيرًا، ثم هو يتصرف بها كيف يشاء».

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الكويت

وكشف «المطيري» عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الكويت، وهو عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، مشددًا على أنها واجبة شرعًا على كل مسلم حي قادر على إخراجها، ومن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده عند الجمهور.

وأكّد أن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الكويت عند أكثر الفقهاء، هو غروب شمس آخر وقت لإخراجها من طلوع فجر يوم عيد الفطر يوم من رمضان، إلى أن يصعد الإمام على المنبر لأداء خطبة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين فحسن.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024 في الكويت

وكشف عن مقدار زكاة الفطر بالكويت، وهي صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قمحا، أوشعيرا، أو أرزا، أو غير ذلك، ويبلغ الصاع من الأوزان الحالية حوالي 2.5 كيلو جراما من الأرز.

وترى اللجنة أن زكاة الفطر لهذا العام 1445، تقدر قيمتها ما بين دينار إلى دينار ونصف عن كل فرد.