الأزهر يوضح أهم 10 أسئلة حول زكاة الفطر.. احذر الأخطاء الشائعة

في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يتسارع المؤمنون نحو إكمال فريضة زكاة الفطر، إذ تعتبر هذه العبادة المهمة من بين العبادات التي تبرز في ختام هذا الشهر الكريم، ونستعرض في التقرير التالي التعريف بزكاة الفطر؟ ومن هم المستحقون لها؟ وما هو مقدارها؟ وهل يجوز إخراجها بالطعام أم بالمال؟ ومتى يجب إخراجها؟ وهل يجوز للمرأة العاملة أن تخرجها عن نفسها؟ وما هي الشروط والأحكام المتعلقة بإخراجها؟ وغيرها من الأسئلة التي يُجيب عنها الأزهر الشريف في التقرير التالي.

أهم 10 اسئلة عن زكاة الفطر

وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم 10 أسئلة حول زكاة الفطر على حسب ما ذكره الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والتي جاءت كالتالي:

1 - هل يجب زكاة الفطر فقط على من يتمتع بمستوى مادي عالي؟

ج - لا، تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك قوت يومه ويستطيع إعالة نفسه وأسرته.

2- من هم المستحقون لزكاة الفطر؟

- المستحقون لزكاة الفطر يشملون الفقراء والمساكين وجميع الأصناف التي يجوز إعطاؤها من الزكاة من الأصناف الثمانية. ومن بينهم المسكين الذي يستطيع دفع زكاة الفطر ولكنه يأخذها من غيره لأنه يستحقها.

3- كم مقدار زكاة الفطر؟

- مقدار زكاة الفطر هو 2 كيلو ونصف من أي سلعة غذائية، تبدأ من القمح وتنتهي من الزبيب، ويجوز للمقتدر دفع ثمن مقدار الزبيب، ويمكن للشخص الذي يكون مستواه المادي متوسط فيخرج زكاته على الأرز، أما من يكون مستواه المادي ضعيف فيحوز إخراجها على القمح.

4- هل يمكن إخراج زكاة الفطر بالطعام أم بالمال؟

- إخراج زكاة الفطر بالطعام في الأصل، ولكن يجوز أيضا غخراج زكاة الفطر بثمن أو بثمن الطعام إذا كان ذلك منفعة للمحتاجين، وهذه المسائلة من مسائل الخلاف بين العلماء.

5 عمن يجوز إخراج زكاة الفطر؟

- يجوز للمسلمين إخراج زكاة الفطر عن الشخص بنفسه، وأيضًا عن أفراد عائلاتهم تحت ولايتهم، مثل الزوجة والأولاد، وايضا الوالدين إذا كان ينفق عليهم.

6- هل يجوز للمرأة العاملة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها؟

نعم، يجوز للمرأة العاملة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. ومع ذلك، الأصل في الزكاة أن يُخرجها من يُلزم بنفقتها.

7- هل يجوز إعطاء الأخ أو الأخت أو الوالدين من زكاة الفطر؟

-نعم، يجوز للأخوة إذا كانوا فقراء أن يُعطوا من زكاة الفطر. ومع ذلك، لا يجوز أن تُقدم للوالدين في حالة إذا كانوا فقراء لأنها نفقتهم واجبة على الأبناء بهذه الحالة.

8- ما هو الوقت المناسب لإخراج زكاة الفطر؟

- يُمكن إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان، ويُستحب تأخيرها حتى آخر أيام رمضان وحتى صلاة العيد.

9- ماذا إن لم يُخرجها في صلاة العيد؟

لو جاءت صلاة العيد ولم يُخرج زكاة الفطر، فيجوز إخراجها حتى غروب شمس يوم العيد، وأما إذا لم يخرجها فإنه وقع في مُحرم لأنها في ذمة المزكي، وعليه إثم التاخير.

10- ما حكم توكيل إخراج زكاة الفطر؟

يجوز إخراجها سواء من قبل أشخاص أو جهة معينة.