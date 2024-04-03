اقترب شهر رمضان الكريم من الانتهاء، ويستعد المسلمون عالميا لاستقبال عيد الفطر، ويرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد عيد الفطر 2024 في الكويت، للتحضير له وتأدية صلاته في موعدها المحدد.

موعد عيد الفطر 2024 في الكويت

بعد مرور عدة أيام طويلة خلال شهر رمضان، الذي حرص فيه المسلمون على أداء الفروض الخمس بجانب صلاتي التراويح والتهجد، فضلا عن الأعمال التطوعية من ترتيل آيات الذكر الحكيم وأذكار الصباح والمساء، يقدم «الوطن» في الفقرات التالية، موعد عيد الفطر 2024 في الكويت، حتى يتمكن الأشخاص من الاستعداد له والاحتفال بقدومه.

موعد عيد الفطر 2024 في الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية بالكويت، تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر إبريل الجاري، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد الموافق 14 من إبريل بنفس الشهر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

إجازة عيد الفطر 2024 في الكويت

وأشار ديوان الخدمة المدنية عن مواعيد الإجازات بعيد الفطر، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تطبيق «إكس»، إلى أن أول وثاني وثالث يوم من عيد الفطر، يعد عطلة رسمية في البلاد، موضحا أن هيئات العمل الخاصة، تحدد مواعيد عطلاتها بما يتناسب مع المصلحة العامة.

وفي أولى أيام عيد الفطر، يبدأ المسلمون في الخروج إلى الساحات والمساجد الكبيرة المخصصة لأداء صلاة العيد، وسط حالة من الفرحة والبهجة تعم البلاد، مع الاحتفال بالعادات والتقاليد الخاصة بالشعب الكويتي، من تحضير أشهر الأطباق والحلويات الشرقية المميزة، وزيارة العائلة والأصدقاء في أجواء يحفها السعادة والفرحة.