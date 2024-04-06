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دراما المتحدة

نقيب المحامين ينعى أحمد فتحي سرور: رمز المحاماة والقانون

كتب:

إسراء سليمان
03:02 ص | السبت 06 أبريل 2024
نقيب المحامين

نقيب المحامين

نعى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي وافته المنية الليلة.

ونشر «علام» منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» ينعى فيها «سرور» ويدعو للأسرة بالصبر والسلوان. 

نقيب المحامين ينعى فتحي سرور

وقال نقيب المحامين، إنه ينعي باسمه واسم نقابة المحامين وفاة أحمد فتحي سرور، مؤكدًا أنه كان رمزًا للقانون والمحماة على مدار سنوات طويلة.

وتوجه بالدعاء سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن ينزل الصبر والسلوان على الأسرة والأقارب وكافة أحبته. 

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