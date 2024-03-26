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دراما المتحدة

نقيب المحامين يطلق اسم رجائي عطية على مكتبة النقابة

كتب:

إسراء سليمان
10:38 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الراحل رجائي عطية نقيب المحامين السابق

الراحل رجائي عطية نقيب المحامين السابق

قرر عبد الحليم علام نقيب المحامين، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل النقيب الجليل رجائي عطية، إطلاق اسم الراحل على مكتبة نقابة المحامين الرئيسية، مع تطوير وتجديد المكتبة وتخصيص قسم لمؤلفات وإبداعات الراحل الكبير القانونية والفكرية والأدبية.

ذكرى وفاة رجائي عطية 

وكان رجائي عطية، نقيب المحامين الأسبق توفي عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر سقوطه مغشيًا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة في مارس 2022،  إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة، بعدما كان يترافع أمام الدائرة «12» جنايات، وبعد سقوطه على الأرض قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعيا.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.